"Du mauvais anglais" de Rupi Kaur, une poétesse 2.0 et engagée

Du mauvais anglais - Rupi Kaur

(le soleil et ses fleurs / NiL éditions, 2019 / Traduit de l’anglais par Sabine Rolland)

Je pense à la manière dont mon père

a sorti la famille de la pauvreté

sans savoir ce qu’était une voyelle

et dont ma mère a élevé quatre enfants

sans être capable de construire

une phrase parfaite en anglais

un couple chamboulé

qui a atterri dans le nouveau monde avec des espoirs

ayant laissé le goût amer du rejet dans leurs bouches

pas de famille

pas d’ami

juste un homme et une femme

deux diplômes universitaires qui ne signifiaient rien

une langue maternelle devenue mal parlée

un ventre gonflé avec un bébé dedans

un père s’inquiétant pour le boulot et le loyer

car quel que soit le bébé il allait arriver

et ils se sont dit une fraction de seconde

est-ce que mettre tout notre argent dans le rêve d’un pays

qui nous avale tout entiers

vaut la peine

papa regarde les yeux de sa femme

et voit la solitude habiter l’endroit de l’iris

il veut lui donner un toit dans un pays qui la regarde

avec le mot visiteur enveloppé autour de sa langue

le jour de leur mariage

elle a quitté tout un village pour être sa femme

aujourd’hui elle a quitté tout un pays pour être une guerrière

et quand l’hiver arrivait

ils n’avaient que la chaleur de leurs propres corps

pour repousser le froid

comme deux parenthèses ils se faisaient face

pour serrer dans leurs bras les parties d’eux les plus précieuses

…. leurs enfants

ils ont transformé une valise pleine de linge

en une vie et des salaires réguliers

pour veiller à ce que des enfants d’immigrés

ne les haïssent pas plus tard

d’être des enfants d’immigrés

ils ont travaillé trop dur

il suffit de voir leurs mains

leurs yeux mendient du sommeil

mais nos bouches mendiaient de la nourriture

et c’est la chose la plus artistique que j’aie jamais connue

et ma bouche est pleine de oh ! et de euh…

quand je regarde leur chef-d’oeuvre

parce qu’il n’y a pas de mot en anglais

pour dire cette sorte de beauté

Alors comment oses-tu te te moquer de ta mère

lorsqu’elle ouvre la bouche et qu’il en sort à flots

du mauvais anglais

n’aie pas honte du fait

qu’elle soit partie traverser des pays pour être là

et que tu n’aies pas toi à traverser le rivage

son accent est épais comme du miel

maintiens-le avec ta vie

c’est la seule chose qui reste de son pays natal

ne piétine pas cette richesse

mais accroche-la sur les murs des musées

à côté de dali et de van gogh

sa vie est brillante et tragique

embrasse sa joue délicate

elle sait déjà ce que ça fait

de voir toute une nation rire quand elle parle

elle est plus que notre ponctuation et notre langage

nous sommes sans doute capables

de peindre des tableaux et d’écrire des histoires

mais elle a créé elle-même un monde entier

si c’est pas de l’art ça

Avec ses 4,5 millions d'abonnés sur Instagram, Rupi Kaur est la poétesse la plus suivie des réseaux sociaux. Surnommée "Instapoet", Rupi Kaur a été nommée "écrivaine de la décennie" par La Nouvelle République et s’est déjà retrouvée dans le classement Forbes des "30 under 30" pour la catégorie média. Grande militante, poète engagée, Rupi Kaur développe des thèmes forts, tels que la violence faite aux femmes, le viol, le racisme, la dépression, mais aussi l'amour.

Elle partage avec ses millions d'abonnés sur Instagram ses poèmes qu'elle illustre également de ses dessins