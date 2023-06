Du matériel médical en suffisance mais une pénurie de personnel à la clinique d’Ottignies pour affronter une nouvelle pandémie

Cela dit, s’il y a du matériel en suffisance aujourd’hui, il manque toujours de bras. La pénurie de personnel soignant reste très problématique, à Ottignies comme partout ailleurs. Soixante lits sont fermés en ce moment à la clinique Saint-Pierre car il n’y a pas assez d’infirmières et d’infirmiers. Et les effectifs sont loin d’être au complet dans les services opérationnels.

"La situation est extrêmement difficile aujourd’hui. Si on devait encore avoir en plus une pandémie à large échelle, ça deviendrait vraiment un problème majeur en termes de santé publique. Tous les hôpitaux sont concernés. Il n’y a plus d’intérimaires disponibles et le nombre d’infirmiers et d’infirmières qui sortent des écoles est insuffisant. Il y a aussi moins d’inscriptions et moins de sorties en première année. Et beaucoup d’infirmières ne sortent pas après quatre ans parce qu’elles font une spécialisation d’un an qui va leur permettre de rejoindre d’autres secteurs que la chirurgie et la médecine de base. Cela pose un vrai problème de recrutement pour ces unités de base."