Du matériel de Placebo en vente en seconde main

Placebo fait équipe avec Reverb pour revendre des guitares, des amplis, et d’autres équipements qui ont servi au groupe pendant sa carrière.

Reverb est un site de revente dédié aux instruments et au matériel de musique, à la fois neuf, vintage ou de seconde main. La collection du groupe recouvre des objets qui ont servi à l’enregistrement des albums Without You I’m Nothing, Sleeping With Ghosts, et Meds, mais aussi en tournée.

Avis aux amateurs, la vente commencera le 27 avril et rassemblera une centaine de guitares, basses, pédales d’effets, amplis et autres… L’adresse à retenir est celle-ci.

Le bassiste et guitariste de Placebo, Stefan Olsdal, a expliqué à propos de cette vente : "au fil des années, nous avons amassé tous ces objets incroyables pour enregistrer en studio et pour nos performances live, mais le moment est venu de se défaire d’une partie de tout cela."