Du Maghreb à Bruxelles ou comment passer un bon moment avec Waya et sa grand-mère

Ce mardi matin, Waya, créatrice de contenu digital pour Tarmac (RTBF) était l’invitée de Bruxelles-Matin. Au micro de Geoffroy Fabré, elle a évoqué le projet "Taksera", ce qui signifie "passer un bon moment" en arabe. Des vidéos, tournées avec sa propre grand-mère. Une rencontre tout en douceur et en complicité autour d’un verre de thé. Une histoire de femmes et d’immigration qui traverse les familles et les générations à découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=rDwkjoj53MI