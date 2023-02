Du live avec Depeche Mode, U2, Bruce Springsteen sans oublier l’actu belge de la semaine !

Les fans de Depeche Mode ont eu la joie de retrouver leur groupe sur scène à San Remo, une première depuis le décès d’Andy Fletcher l’an dernier. Les musiciens sont en pleine actualité avec l’album Memento Mori attendu pour le 24 février, dont le single " Ghosts Again " a déjà été dévoilé, tout comme son clip officiel.

Autre retour en live très attendu: Bruce Springsteen et son E Street Band ont lancé la tournée mais pas au complet… puisque trois des membres du band étaient atteints du Covid. Espérons qu’on puisse les voir tous sur la scène de TW Classic le 18 juin prochain, comme prévu, avec Simply Red, Jack Johnson et Triggerfinger qui complètent l’affiche. Avis aux fans du groupe belge, le show à TW Classic sera le tout dernier pour le bassiste Monsieur Paul qui s’envole vers d’autres horizons et sera remplacé par Geoffrey Burton. Si vous préférez le voir en salle une dernière fois avec Triggerfinger, rendez-vous à l’Ancienne Belgique le samedi 10 juin à Bruxelles.

Le Superbowl, cet événement majeur aux USA, a réussi une nouvelle fois l’alliance du sport et du rock ! Chris Stapleton a assuré l’hymne national seul à la guitare puis c’est Rihanna qui a proposé un court set, suffisant pour que les fans de Nuno Bettencourt repèrent sur scène le guitariste d’Extreme, qui joue avec la superstar depuis une dizaine d’années maintenant.

Actualité scénique pour U2 à présent ! Bono, The Edge et Adam Clayton, sans Larry Mullen Jr., qui se remet d’une opération au dos et sera remplacé par Bram van den berg, se produiront pour une série de concerts au printemps à Las Vegas, une première depuis décembre 2019.

Et puis, nous sommes très heureux d’accueillir Tom Barman en interview pour la sortie du nouvel album de dEUS. Laurent Rieppi lui a demandé de nous parler notamment de cette énergie qui habite l'entièreté de l'album: