Du lithium écoresponsable et une meilleure traçabilité des matériaux : le meilleur de l'autotech en 2022

A l'occasion de la remise du Grand Prix ACF AutoTech (France) le 14 avril 2022, découvrez les six finalistes de ce concours de startups particulièrement innovantes dans le secteur automobile.

Qu'il s'agisse de batteries toujours plus performantes ou de matériaux plus "propres" et parfaitement tracés, chacune de ces innovations anticipe les besoins de l'industrie automobile pour les années qui viennent.

Des batteries interchangeables pour véhicules légers

La startup indienne Racenergy développe des petites batteries rechargeables amovibles à destination des tuk-tuks, ces véhicules légers à 3 roues très populaires en Inde. Son objectif est de mettre en place un vaste réseau de stations d'échange de batteries de ce type, d'abord en Inde, puis un peu partout dans le monde.

En savoir plus sur Racenergy : racenergy.in

Des batteries Li-ion hautes performances

La startup française E-Mersiv développe des batteries hautes performances qui utilisent un fluide diélectrique pour des échanges thermiques jusqu'à 100 fois plus efficaces que l'eau. Cela assure à ses batteries un maximum de sécurité, de fiabilité et de performance (consommation et durée de vie optimisées).

En savoir plus sur E-Mersiv : e-mersiv.com

Du lithium "propre"

Geolith s'est spécialisé dans l'extraction de lithium écoresponsable. Grâce à ses technologies propres, la startup française extrait du lithium de saumure, même à faible concentration, à l'aide de matériaux à base de microfibres disposant de propriétés d'absorption sélective, qui agissent ici comme un véritable filtre destiné à capturer le lithium en éliminant tout résidu non essentiel. Ce lithium est alors garanti propre et sans déchet.

En savoir plus sur Geolith : geolith.fr

Surveiller l'état de santé des batteries

Basé en Californie, Serinus Labs est une entreprise qui a mis au point un petit capteur de gaz capable de rendre compte de l'état de santé et de détecter les défaillances des batteries lithium-ion, le tout pour très peu de consommation. Il a été conçu pour pouvoir détecter de manière sensible les moindres gaz s'échappant de la batterie et ainsi aider à optimiser ses performances et à améliorer leur sécurité.

En savoir plus sur Serinus Labs : serinuslabs.com

Assurer un suivi de l'empreinte carbone

Aux Pays-Bas, Circularise facilite le passage à une économie circulaire en numérisant et en traçant les matériaux sur une blockchain publique, en toute transparence. La startup collabore avec Porsche, pour qui elle a déjà permis la traçabilité de certains matériaux, le suivi d'empreinte CO2 et d'autres mesures de durabilité.

En savoir plus sur Circularise : circularise.com

Des surfaces qui réagissent à la pression

Nanomade a développé une technologie capable de rendre n'importe quelle surface, quel que soit le matériau, interactive. Elle repose sur une encre spéciale qui transforme cette surface en une zone hyper sensible. Ce capteur, en cours d'homologation au niveau de l'industrie aéronautique et automobile, est sensible au niveau de pression et à toute force exercée sur lui. Cela peut donner lieu à des domaines d'applications infinis dans l'habitacle.

En savoir plus sur Nanomade Lab : nanomade.com

Rendez-vous le jeudi 14 avril pour connaitre le palmarès complet du Grand Prix ACF AutoTech 2022.