Du labo au champ de bataille : des médecins militaires du monde entier en congrès à Bruxelles

Quatre défis

Reportée en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, la grand-messe des composantes médicales armées a démarré ce lundi à Bruxelles et se poursuivra jusqu’au vendredi 9 septembre.

Quatre thèmes représentent les principaux défis auxquels est confrontée la médecine militaire aujourd’hui, et dans les prochaines années :

la bataille contre l’infection, et la résistance aux antibiotiques que la thérapie par les phages (ces virus mangeurs de bactéries) pourrait aider à résoudre ;

les défis des soins prolongés sur le terrain (la chirurgie en vol, les soins en sous-marins, la transfusion sur le terrain…) ;

la santé mentale et le stress post-traumatique ;

la réhabilitation (physique et mentale) des militaires.

Manger les bactéries

La problématique des phages, ou la "phagothérapie" est l’un des thèmes chers à l’Hôpital militaire Reine Astrid. Il possède d’une expertise dans le domaine.

Le général Pierre Neirinckx, secrétaire général adjoint du Comité international de médecine militaire, explique qu’il s’agit d’une très vieille histoire, mais aux développements et aboutissements bien actuels : "Ça remonte à il y a près de vingt ans, où des scientifiques dits à l’époque "illuminés" s’étaient dit 'mais il existe quand même dans la biosphère des virus mangeurs de bactéries. Est-ce que par hasard cela pourrait apporter une aide dans le cadre de la lutte contre la résistance aux antibiotiques que nous voyons maintenant augmenter ?'. C’est un problème de santé publique mondial important. Et donc, il nous faut trouver des solutions pour non pas remplacer l’antibiotique, mais pour compléter les actions des antibiotiques. Et les bactériophages, à l’hôpital militaire de Bruxelles, nous y travaillons depuis une vingtaine d’années. Nous sommes arrivés à une phase où nous pourrions bientôt appliquer ces phages chez les patients."

L’expérience a d’ailleurs été concluante en 2020, lorsque l’hôpital militaire a collaboré avec l’Institut Eliava de Tbilissi, pour administrer des phages à une patiente victime des attentats de Bruxelles en 2016. Après ses opérations, ses plaies se sont infectées malgré l’administration d’antibiotiques, et les médecins ont réussi, grâce à un traitement par phagothérapie, à vaincre la bactérie multirésistante Klebsiella pneumoniea en quelques semaines.