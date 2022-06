Du jazz à l'Atomium

Le premier concert (le 11 juin) rendra hommage à Toots Thielemans, figure légendaire du jazz, et prendra place dans le cadre de "Toots 100", une année de festivités à Bruxelles pour célébrer le 100e anniversaire du maître de jazz. Après avoir passé plus de quarante années à accompagner le grand Toots Thielemans partout dans le monde, Bruno Castellucci propose un quartet de musiciens prestigieux : Stéphanie Mercier (alto sax), Jeanfrançois Prins (guitare), Christophe Devisscher (basse) et Bruno Castellucci (batterie). Le concert sera précédé de "Ket Talk about Toots", une série d'anecdotes et de belles histoires racontées par les amis de Toots.