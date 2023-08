Du houblon wallon dans la « Wallo », la bière créée pour les 100 ans des fêtes de Wallonie

L’homme est passionné par ses cultures. Et ses clients en sont bien conscients. "C’est du houblon de chez nous, qui est très bien cultivé, commente Xavier Yernaux, maître brasseur à la brasserie du Bocq. Il aime travailler avec Guido. Difficile toutefois pour un brasseur d’utiliser uniquement du houblon wallon, tant il est rare. "Il y a maximum 27 hectares de houblon dans toute la Wallonie", précise Guido, qui s’est lancé dans l’aventure en 2012. Plus jeune, il avait vu son père et son grand-père en cultiver. La culture du houblon était traditionnellement plus répandue en Flandre, dans la région de Poperinge. "Et puis tout cela a diminué. Aujourd’hui il reste à peu près 130 hectares dans cette région-là".