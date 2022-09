Quand on interroge notre témoin sur ses attentes vis-à-vis du monde politique dans cette affaire, notre témoin manifeste peu d’enthousiasme. "Il fut une époque où on attendait quand même une aide, une compréhension de leur part", explique-t-il. Mais voir le Bureau du parlement terminer sa réunion, ce mardi, sans décision est pour lui une déception. "La confiance en ce qui concerne au moins les membres du bureau est presque nulle à l’heure actuelle", explique-t-il, "parce qu’en fin de compte, ils sont juges et parties. Ils reçoivent le greffier et se justifient pour divers faits alors qu’ils sont, quelque part, impliqués. Ils ne sont peut-être pas coupables des faits que X a faits, mais ils sont responsables", poursuit-il. "Jusqu’à preuve du contraire, au-dessus du greffier, c’est le Bureau", conclut notre témoin.