Du grillon dans votre assiette

Tout commence en novembre 2018. Après ses débuts à la Bergerie à Lives-sur-Meuse, il part acquérir de l’expérience en France et au Royaume-Uni notamment, et découvre les insectes comme bien alimentaires. A son retour en Belgique, il décide de créer un produit local, naturel et éco-responsable à base d’insecte, et de grillons en particulier. La production du caviar d’un nouveau genre venait alors de voir le jour.