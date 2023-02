Du grand cinéma belge dans votre Séance VIP avec "Duelles" et "Girl"

De multiples récompenses à la clé

Et ce n’est pas tout ! Girl fut aussi l’occasion pour Victor Polster (qui interprète Lara) de remporter le prix d’interprétation dans la section "Un Certain Regard" à Cannes ainsi que la "Queer Palm", un prix indépendant qui récompense un film pour son traitement des thématiques altersexuelles (homosexuelles, bisexuelles, transgenres). Le film s’est aussi distingué au festival de Zurich où il a décroché "l’Œil d’or", la plus haute distinction de la compétition suisse, et en Espagne où il a remporté au festival de Saint-Sébastien le prix du public du Meilleur film européen.

Girl n’a cessé d’aligner les prix ainsi que les accueils chaleureux. Reçu triomphalement au Festival de Toronto, il représenta la Belgique pour l’Oscar 2019 du Meilleur film étranger. Un parcours hors du commun pour un film délicat sur une thématique d’actualité ô combien sensible. Ce qui rend aussi le film exceptionnel, c’est son acteur principal. Victor Polster transcende ce rôle par sa performance physique hors du commun. Bref, beaucoup d’émotion, beaucoup de talent : Girl, un film qui marque certainement l’histoire du cinéma belge.

Girl, à voir lundi 27 février à 22h sur La Une et en replay pendant 30 jours sur Auvio.