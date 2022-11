Du glamping à Overijse, pour un séjour romantique au milieu de la nature

Dans le 6/8, Juliette Grégoire vous fait passer la nuit près d’Overijse, dans une chambre 5 étoiles au milieu de la nature.

Connaissiez-vous le glamping, contraction entre "camping" et "glamour" ? C’est l’expérience que vous propose B&B Park7, une maison d’hôtes de luxe située à Huldenberg. L’établissement vient d’inaugurer sa nouvelle chambre, Room8.

Sous une tente à l’immense châssis qui vous donne l’illusion de dormir quasi à la belle étoile, Room8 a tout pour elle : lit deux places confortable, poêle à bois, kitchenette bien équipée avec frigo, taques de cuisson et four à micro-onde. À l’arrière de la cabane, un matelas installé au sol face à la télé offre un espace cinéma. La salle de bain est elle aussi vitrée, et vous permet également de profiter de la vue depuis votre douche.

Quand vous sortez, sa belle terrasse vous offre une vue imprenable sur la nature environnante. Le jardin est magnifique, avec un barbecue plancha, des petites loupiottes et, petit plus, un bain nordique.