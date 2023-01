Ce début de semaine a marqué le retour du froid sur notre pays avec la neige qui a fait son apparition sur les hauteurs. Ce mardi matin, les gelées étaient quasiment généralisées. Les températures sont descendues entre 0 et -4°C sur le centre et le nord, et jusqu’à -8°C dans certaines vallées de l’Ardenne.

Avec ces températures bien basses, vous avez été nombreux à poster sur notre groupe Facebook RTBF, ciel partagé des photos de givre sur les velux ou parebrises des voitures.