" On est passé de quatre stands l’an dernier, à sept sur cette édition. On a vraiment coconstruit ça avec les festivaliers en leur demandant leur avis. Car on voulait répondre à tous les types de profils de joueurs, qu’ils soient en ligne ou en solo, fille ou garçon. Plus âgé ou jeune. " soutient Fay Nakach. " On ne voulait surtout pas faire foire aux boudins niveau marques. ". Mais malgré un fort parfum publicitaire, l’initiative qui regroupait plus d’une centaine de techniciens et autres médiateurs bénévoles restait, de fait, relevante au niveau gaming. Notons que la taille de cet espace - le plus grand jamais vu dans un festival à notre connaissance - s’alignait en fait aux ambitions de Cronos en Wallonie. Sponsor principal de cette initiative, le célèbre intégrateur anversois de start-ups et de studio gaming voulait ainsi marquer le coup pour souligner sa présence dans le sud du pays depuis deux ans.