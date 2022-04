Du froid et quelques flocons d’ici demain : chaussées potentiellement glissantes

Les sols ont blanchi en de nombreux endroits ce vendredi 1er avril. L’accumulation de neige n’est pas conséquente mais c’est surtout le froid qui a sévi pour terminer la semaine. Le mercure n’a pas dépassé 2,7°C ce vendredi à la station météorologique d’Uccle, qui fait référence. Cela en fait le 1er avril le plus froid enregistré depuis le début des mesures des records journaliers.

Nous n’avons pas constaté plus d’accidents et de difficultés sur la route suite à ces conditions. Les sol étant préventivement salé et trop peu froid la glissade a pu être évitée en journée.

On observe encore quelques petites chutes de neige sur le centre et l’est ce soir. Une faible accumulation est prévue sur les Hautes Fagnes d’ici demain midi. On attend peut-être 5 à 10 cm sur notre sommet.