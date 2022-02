Du foot féminin dans votre Séance VIP avec "Une Belle Équipe"

Tandis que l’idée de constituer une équipe de femmes pour remplacer tous les joueurs sanctionnés se concrétise, les futures recrues doivent se préparer à jouer les trois matchs du calendrier face à des équipes (d'hommes) bien plus entrainées. Une mission complexe pour l’entraineur Marco (Kad Merad) qui doit composer avec des candidates très motivées, mais novices sur un terrain de foot. Outre cet affrontement grandeur nature, les joueuses font également face aux vieux comportements et propos sexistes qui voudraient qu’elles ne bougent pas (ou le moins possible) de la place qui leur a été depuis trop longtemps assignée.

Mohamed Hamidi traite de ces sujets de société à l'aide de scènes amusantes, émotives et pleine de rebondissements. Son film est porté par une belle équipe d’acteurs·trices conduite par Kad Merad, dans laquelle on retrouve Alban Ivanov (Le Grand Bain), Guillaume Gouix (Une Affaire Française), Céline Sallette (La Flamme), Laure Calamy (Dix Pour Cent) et Sabrina Ouazani (Plan Cœur).