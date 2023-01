Du fond de sa cellule, Mikhail Popkov, le pire tueur en série de Russie, veut intégrer Wagner et aller se battre en Ukraine

Un désir qu’il tend néanmoins à modérer étant donné les températures glaciales qui touchent les terres ukrainiennes : "Après tout, ce n’est pas un jeu vidéo ou un livre de fiction à propos de super-héros. Si on fait face à la réalité, pour le dire avec honnêteté et objectivité, si je peux attendre les mois de janvier et février – qui pour moi sont les plus froids – et combattre ensuite, alors j’accepterai sans hésiter."

Reste que l’ex-policier assure être capable d’apporter ses forces aux mercenaires : "Je pourrais apporter mes connaissances militaires, je pense qu’il y a une demande. Même si le matériel est plus moderne aujourd’hui – avec des radios électroniques par exemple – ; même si j’ai passé ces dix dernières années en prison, je ne pense pas que ça soit si difficile à réapprendre".

Pour l’instant, la milice et son dirigeant Evgueni Prigojine n’ont pas donné suite à la demande de Mikhail Popkov. Il paraît cependant difficile d'imaginer que libérer le meurtrier, pour la cause de "l'opération spéciale" en Ukraine lancée par Poutine le 24 février 2022, fasse l'unanimité dans la société russe.