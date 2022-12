Du FIFF au Cinemamed : "Pour la France" de Rachid Hami, un film juste et nuancé

"Pour la France" le nouveau long métrage du réalisateur, acteur et scénariste Rachid Hami avait clôt le dernier FIFF, à Namur, et touché le public du festival. Ce jeudi, il est à l’affiche du Cinemamed à Bruxelles.

"Il y avait une volonté de faire un Antigone moderne"

Les films inspirés de faits divers sont nombreux. "Pour la France" sort du schéma classique. Rachid Hami, le réalisateur, a voulu y mêler le romanesque et l’intime. Ne pas faire un documentaire sur la mort de son propre frère, mais proposer une histoire universelle. Evoquer l’hypocrisie de l’institution et du pouvoir, et parler de la bêtise humaine et de l’absurdité d’une mort par bizutage, cruelle et perverse.