Du Feydeau au programme de la tournée des châteaux, Anne Teresa De Keersmaeker au Théâtre National et le BAD festival à Lodelinsart

L’été arrive et avec lui ; ses spectacles en plein air. Chaque été, depuis 46 ans, le Théâtre Royal des Galeries organise une tournée de plein air qui passe par de nombreux châteaux, demeures historiques ou lieux particuliers de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette année la tournée des châteaux a choisi Feydeau pour votre plus grand plaisir. "Le Système Ribadier" de Georges Feydeau est la garantie de nombreux coups de théâtre et de grandes performances de comédiens dans une mécanique bien huilée où tout est basé sur le mouvement. Sandra Raco met en scène Feydeau à l’épreuve du jeu en plein air en ayant l’intention d’en faire ressortir tout le génie comique. Début des festivités le 25 juillet à la Maison communale à Habay-la-Neuve. La tournée sillonnera les quatre coins de nos provinces : Genappe, Trois Ponts, Corroy-le-Château, Ittre, Beloeil, Rhodes saint Genesse, Nivelles ou encore Maredsous. ''Le Système Ribadier'' sera joué du 25 juillet au 7 septembre. Infos et réservations : www.trg.be

Le théâtre National accueille un très beau spectacle ''Exit Above'' d’après ''La Tempête'' de William Shakespeare remonte aux origines du blues et explore dans une tempête de mouvements les fondements de la musique pop.

Anne Teresa De Keersmaeker célèbre chorégraphe remonte le temps jusqu’aux racines de la danse, jusqu’aux racines de la pop occidentale. Le point de départ de ce spectacle est la chanson ''Walking Blues'' du légendaire bluesman Robert Johnson. Mais le voyage que vous propose Anne Teresa De Keersmaeker vous fait aussi remonter jusqu’au plus célèbre singer – songwriter du XIXe siècle – Schubert. Le spectacle est à découvrir ce soir demain et dimanche au théâtre National avant d’aller installer ses quartiers dans le célèbre festival IN d’Avignon cet été.

Un festival estival cet été, L’Ancre de Charleroi plante son chapiteau au BAD Festival et lance son BAD Pass.

L’occasion d’embellir vos fins de semaine en prenant l’apéro au BAD puis d’aller voir un spectacle de L’Ancre. Théâtre musical, cirque, théâtre d’objet…, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Pour inaugurer son nouveau chapiteau au BAD Festival, L’Ancre vous propose en exclusivité la reprise d’un de ses spectacles phares, ''Nés Poumon Noir''. Créé en 2013, ce spectacle a remporté un immense succès au Festival d’Avignon OFF et a tourné à travers la francophonie avec plus de 100 dates à son actif. A découvrir du 16 au 17 juin, du 22 au 24 juin et du 29 juin au 1er juillet. Le chapiteau de L’Ancre se trouve à Lodelinsart juste le derrière le bar.