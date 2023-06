Du double au quadruple : les suppléments d’honoraires des hôpitaux belges ont explosé en 2021

L’Agence pointe également dans une étude les suppléments d’honoraires facturés pour des IRM, CT-scans et radiothérapies ambulatoires, à savoir sans admission à l’hôpital. Dans ce cas, c’est le statut du prestataire de soins, conventionné ou non, qui est déterminant dans le prix. Seuls les médecins non conventionnés peuvent facturer des suppléments. Résultat : environ un cinquième (21%) des CT-scans et même 44% des IRM sont accompagnés d’un supplément.

La situation est la plus délicate pour le patient en Flandre, où plus d’un hôpital sur quatre ne compte aucun radiologue totalement conventionné qui effectue ces examens. Et la majorité des hôpitaux où il est possible de les réaliser sont situés en Flandre et à Bruxelles.

La Société belge de radiologie a réagi à cette étude auprès de l’agence Belga : Pour elle, le phénomène est "peu répandu" et "moins spectaculaire qu’à l’étranger". Et lorsqu’un supplément est facturé, cela se justifierait par de "nombreuses raisons valables": remboursement trop faible, investissement dans les techniques innovantes, flexibilité accrue… "Il n’est pas rare que les tarifs officiels de l’assurance maladie obligatoire soient trop bas pour couvrir le coût des examens, a répondu la Société représentante des radiologues.