Du diabète à la perte de poids : le médicament Wegovy fait bondir en bourse le labo Novo Nordisk, mais l’Europe mène un examen à son sujet

C’est une histoire à deux revers : d’un côté, la rentabilité d’un médicament qui fait bondir en bourse le laboratoire danois Novo Nordisk. En janvier 2020, le cours de l’action était à 396 couronnes danoises environ.

Aujourd’hui, il dépasse les 1300, une couronne valant 0,13 euro. Cela représente un bond de plus de 230%. Les ventes de son médicament coupe-faim, commercialisé sous le nom Wegovy et dérivé d’un antidiabétique, l’Ozempic, ont grimpé en flèche ces dernières années.

D’un autre côté, il y a les préoccupations de l’Agence européenne des médicaments (EMA) à propos de cette famille de médicaments, qu’on appelle les "antagonistes des récepteurs GLP-1".

Ces produits, dont le sémaglutide, sont donc utilisés pour perdre du poids et traiter le diabète de type 2. L’EMA a exprimé des inquiétudes le 11 juillet dernier. L’Agence examine les données sur le risque de pensées suicidaires et d’idées d’automutilation chez des patients utilisant ces médicaments. L’Agence cite aussi le "Saxenda" (liraglutide), un autre médicament injectable utilisé pour les adultes présentant un excès de poids, et produit également par Novo Nordisk.