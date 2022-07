Du désert à l’assiette, les Emirats explorent le potentiel de la salicorne.

Comme la plupart de ses voisins du Golfe, les Emirats arabes unis sont riches en pétrole et en gaz mais très pauvres en eau douce, avec les trois quarts de son territoire recouverts par le désert. Dans ces conditions, l'agriculture (qui représente moins de 1% du PIB émirati) fonctionne grâce à des systèmes de désalinisation, gourmands en énergie et rejetant de la saumure, solution aqueuse très concentrée en sel.

D'où l'intérêt d'utiliser des plantes halophytes comme la salicorne, adaptées aux milieux salés locaux et pouvant être utilisées pour recycler la saumure.

Au lieu de laisser la saumure s'infiltrer dans les nappes phréatiques, le centre a développé un système d'aquaponie, "modèle d'économie circulaire" utilisant les rejets de saumure pour élever des poissons et faire pousser de la salicorne. "Nous avons développé un prototype et mis en place des projets pilotes dans huit fermes", le défi étant aujourd'hui de passer au stade supérieur, explique Augusto Becerra Lopez-Lavalle, scientifique en chef de ICBA. Selon lui, la salicorne a "de la valeur" et suscite un intérêt croissant dans le monde.