Du cuir, un béret, et des bottes : voilà le look qu’il vous faut pour cet automne.

Que porterez-vous cet automne ? Après deux années placées sous le signe du jogging, de la doudoune sans manches et autres leggings, place à un vestiaire chic et plus rock’n’roll. Le total look cuir sera la star de cette nouvelle saison, tout comme les bottes slouchy et le béret.

Il est grand temps de faire un tri dans ses placards et de ressortir les pièces les plus couvrantes en vue d’aborder la nouvelle saison. Et pas question cette année de succomber à un dressing décontracté, sans goût ni saveur. Les marques et créateurs ont concocté un vestiaire rock chic, ponctué çà et là de couleurs vives, pour entériner le retour à la vie normale. Et le public semble apprécier.