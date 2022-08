"Du coup", "en mode" : ce que vos tics de langage disent de vous

"Du coup", "en mode", "selfie"… Ces expressions que l’on utilise au quotidien ont un sens que l'on ne connait pas toujours. Notre chroniqueur Kristofer vous éclaire sur ce sujet dans Le 8/9 continue.

L'expression "du coup" ne devrait pas être utilisée car elle renvoie à de la brutalité, à de la violence, explique Kristofer. Cette expression remplace "en définitif", "finalement", "donc", "ainsi", "par conséquent", "de ce fait". On utilise cette expression pour être percutant, donner du dynamisme à notre discours, mais elle perd de son efficacité si on en abuse... comme ça semble être le cas parmi nos chroniqueurs !

L'expression "en mode" se dit beaucoup chez les jeunes ("je suis en mode vacances" par exemple). Mais d'où vient-elle ? Il s'agit en réalité d'une analogie entre l’homme et la machine (les smartphones et le mode avion par exemple) dont les jeunes sont fascinés.

"Hashtag", "selfie", "pas de soucis" ou encore "burnout" (de "Burn (brûler) et Out (achèvement d’un processus) trouvent aussi leur explication dans l'extrait ci-dessus.

