Du country-rock de légende avec Nitty Gritty Dirt Band

Le groupe qui n’avait plus rien sorti depuis 2009, est de retour avec ce nouvel album : "Dirt Does Dylan". Dix titres mettant en avant des perles du vaste répertoire de Dylan, avec l’aide de trois nouveaux membres dans le groupe : le spécialiste du fiddle Ross Holmes, le chanteur-compositeur et bassiste Jim Photoglo (auteur d’un des plus grands succès du Dirt Band Fishin' in the Dark) et le fils du fondateur du Dirt Band, le talentueux chanteur et guitariste Jaime Hanna.