Du côté des ONG, la prolongation du nucléaire ne passe pas

Du côté de Greenpeace, on plaide pour "un nouveau pacte énergétique national", entre les différents gouvernements du pays, "pour sortir plus forts de cette crise et s’affranchir enfin du pétrole et du gaz" et mettre "notre pays sur la voie d’un système énergétique solide, social et durable", estime encore Greenpeace, qui suggère de s’inspirer de l’Allemagne et de ses investissements massifs dans le déploiement des énergies renouvelables.

Dans l’attente d’un tel pacte, les ONG recommandent de réduire la consommation de carburants fossiles et rappellent que des propositions ont été récemment avancées par l’Agence internationale de l’énergie. Il est ainsi proposé une baisse des prix des billets des transports en commun, la fin des subventions et du mélange obligatoire de biocarburants, une réduction de la vitesse maximale sur les autoroutes à 100 km/h, une suppression des vols court-courriers au profit d’alternatives en train et un recours au télétravail quand c’est possible jusqu’à trois jours par semaine.