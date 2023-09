"Du côté de chez Swann" de Dave : la référence à Marcel Proust, le surgissement de la littérature dans la variété

"On oublie, hier est loin, si loin d’aujourd’hui / Mais il m’arrive souvent de rêver encore / À l’adolescent que je ne suis plus / On sourit en revoyant sur les photos jaunies / L’air un peu trop sûr de soi que l’on prend à 16 ans / Et que l’on fait de son mieux pour paraître plus vieux…". Comme dans La recherche, mais dans un format un peu plus modeste, la chanson évoque les sensations retrouvées du passé, et plus particulièrement ici, celles de l’adolescence.

"On oublie, et puis un jour, il suffit d’un parfum / Pour qu’on retrouve soudain la magie d’un matin / Et l’on oublie l’avenir pour quelques souvenirs". Ici, Patrick Loiseau s’inspire de la fameuse scène de la madeleine dans laquelle Proust, en goûtant une petite madeleine mouillée dans le thé, reconstruit un souvenir d’enfance égaré dans sa mémoire. Dans la version de Proust, cela donne "Mais, quand, d’un passé ancien, rien ne subsiste… Après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules… Plus frêles mais plus vivaces. Plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles… L’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir".