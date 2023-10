Milan a travaillé d’arrache-pied l’hiver dernier, pour essayer de revenir petit à petit à son niveau d’avant l’accident. Un travail de titan, récompensé cette semaine, sur le Tour de Guangxi, où l’équipier de Wout van Aert a donc remporté ses deux premières victoires professionnelles.

Merijn Zeeman, un des directeurs sportifs de la Jumbo-Visma, était particulièrement heureux pour son coureur : "Milan a dû se battre pour sa vie l’année dernière. Une saison et demie plus tard, il remporte le classement final d’une course du World Tour. C’est très spécial".