Du cirque dans la capitale et les nouveaux talents du Ronquière Festival

Depuis 2007, "HOPLA !", un festival de cirque prend le contrôle du territoire bruxellois. Initialement organisé sur une seule journée, il s’est progressivement développé.

Le festival "HOPLA !" a pour objectif de connecter le cirque et la ville, les circassiens et les citoyens, les arts et leur public. Secteur de création en pleine effervescence, le cirque présente une richesse qui correspond bien à la réalité bruxelloise. Convivial, familial, il fédère, décloisonne les genres, les générations et les clivages sociaux. Il invite au dépassement de soi, à l’émerveillement, au respect de l’autre et à la curiosité.

La seizième édition du "HOPLA !", c’est à voir dans les rues du Bruxelles jusqu’au 23 avril.