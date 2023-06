Du cintre au Code civil : les objets des luttes féministes à travers l’Histoire

Mathilde Larrère, enseignante-chercheuse en Histoire, spécialiste du 19e siècle, est l’auteure du livre Guns and Roses, Les objets des luttes féministes, paru aux éditions du Détour.

L’autrice de Rage against the Machisme poursuit son exploration des luttes féministes depuis la Révolution française et en propose une histoire matérielle, une histoire par les objets du quotidien. Elle se penche sur une vingtaine d’entre eux, symboliques des combats des féministes, et outils bien réels de leur émancipation.