Du cinéma français avec Catherine Deneuve dans une farce politique et le dernier Luc Besson

C’est le cinéma français qui domine cette semaine avec le nouveau Luc Besson et une irrésistible comédie avec Catherine Deneuve dans la peau de l’ex-première dame de France, "Bernadette" un film événement qui s‘inspire de la vie de Bernadette Chirac.

"Bernadette", une comédie irrésistible qui réussit un mélange des genres assez improbable. Bernadette n’est pas un biopic, c’est une farce politique, une fantaisie inspirée par la vie de Bernadette Chirac à une période très précise : à partir de 1995, le démarrage du premier mandat de son mari. Quand elle arrive à l’Elysée, elle s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de Jacques Chirac pour qu’il devienne président. Mais elle est mise de côté car jugée trop ringarde, trop froide… Bernadette décide alors de prendre sa revanche. En se rebellant contre le patriarcat, elle va changer son image auprès de la population française, et même devenir le plus gros atout de son mari pour sa réélection.

Alors déjà, c’est très instructif d’être replongé dans des moments clés des mandats de Chirac : les scandales d’infidélité du président, le passage de Le Pen au Second Tour en 2002, l’accident de Lady Di ou encore la création de l’Opération Pièces Jaunes. Mais c’est aussi une histoire d’émancipation, d’affirmation de soi traitée avec un humour pop absolument délicieux ! Que ce soit avec des répliques cinglantes ou dans des situations cocasses, le timing comique est imparable et d’une finesse extraordinaire !

Deneuve est grandiose dans le rôle de Bernadette Chirac, a priori, elles ne se ressemblent pas, mais on voit qu’elle s’amuse comme une gamine et c’est contagieux auprès du spectateur. On peut rapprocher ce personnage de fausse ingénue à celui qu’elle incarnait dans "Potiche" de François Ozon pour vous donner une idée. C’est vrai qu’au premier abord, on ne voit pas les traits de Bernadette Chirac mais ce n’est pas du tout rédhibitoire car le film ne se veut ni réaliste, ni naturaliste, c’est plutôt presque cartoonesque, à savourer pour ce qu’il est : une fable qui force le trait… Mention spéciale d’ailleurs à tous les seconds rôles qui sont justes parfaits. Bernadette est l’une des meilleures comédies de l’année, énergique et réjouissante, si vous cherchez du fun intelligent. Foncez !