Du Cinéma en famille et la voix d’Arno dans ''Yuku et la Fleur de l’Himalaya''

Une semaine de nouveautés ciné s’adressant particulièrement au public familial, à quelques jours du démarrage des vacances d’automne, la programmation déborde de films à voir en famille. Et séquence émotion avec Arno qui double le rat dans ''Yuku et la Fleur de l’Himalaya''.

Recommandation pour ce film à voir avec les enfants avec les plus jeunes, je dirais maximum 8 ans (voyez-le comme un moment d’initiation à la salle de cinéma avec des tout-petits), un film d’animation plus court que les formats habituels, il dure une heure, il est tellement enthousiasmant : ''Yuku et la Fleur de l’Himalaya'' ! Ici on est dans le registre du conte musical et initiatique avec l’histoire d’une petite souris espiègle qui part à l’aventure, chercher une fleur très rare pour aider sa grand-mère. Elle va faire plein de rencontres cocasses et inattendues. Accompagnée de son fidèle ukulélé, elle se sort de tous les mauvais pas grâce à ses chansons entraînantes. L’histoire est charmante et bien plus profonde qu’on ne l’imagine mais surtout, j’ai été séduite par la qualité des chansons : leurs paroles malines et leurs mélodies qui captent l’attention et restent dans l’oreille. Le casting voix est canon : vous entendrez chanter : Tom Novembre, Agnès Jaoui, Alice on the Roof et surtout notre regretté Arno et ça, c’est forcément très émouvant pour nous, les adultes.