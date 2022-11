Du cinéma 100% belge dont ''Dreaming Walls'' le docu sur le Chelsea NY, un hôtel très Rock’n’Roll

La grisaille de novembre est bien là, c’est le temps idéal pour se faire une toile. Mais que choisir parmi toutes nouveautés en salles qui sortent chaque semaine ? Je vous propose cette semaine du made in Belgium avec le documentaire réalisé par deux Belges, produit par Martin Scorsese et qui s’intitule ''Dreaming Walls''.

Un reportage qui nous plonge au cœur du microcosme du célèbre hôtel New-yorkais : Le Chelsea, un véritable emblème de la contre-culture qui a connu ses heures de gloire dans les années 60/70. Les plus grands artistes du 20e siècle se sont côtoyés au Chelsea : Jack Kerouac y a écrit ''Sur la route'', Leonard Cohen y a aimé Janis Joplin, Andy Warhol y a tourné son film expérimental ''Chelsea Girls'', Nancy y aurait été tuée par Sid Vicious… Entre Tom Waits, Bob Dylan et Jimy Hendricks, le Chelsea a été le témoin de grands moments créatifs ou de fêtes décadentes. Tous ces célèbres locataires et leurs histoires sex, drug, rock and roll ont contribué à créer la légende de ce lieu mythique. Les réalisatrices Amélie Van Elmbt et Maya Duverdier convoquent les fantômes de l’Hôtel Chelsea en filigranes grâce à de belles archives mais ce qui intéresse les deux cinéastes, c’est d’ausculter le temps qui passe, la décrépitude des lieux. L’hôtel Chelsea est en pleines transformations, victime de la gentrification du quartier et de l’appauvrissement artistique du centre d’une ville. Quelques vieux résidents résistent, ils sont les témoins d’un glorieux passé et vivent dans des appartements qui, bien souvent, font office de capsules temporelles d’un temps révolu. ''Dreaming Walls'' est un film à la fois onirique et nostalgique, il nous permet de côtoyer quelques figures incontournables de la culture du siècle dernier, grâce à un élégant mélange de poésie et de tristesse.