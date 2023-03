Du chou-fleur pour rendre les glaces véganes plus onctueuses.

En matière d'alternatives aux protéines animales, ce n'est pas si simple d'enlever les produits laitiers quand on veut préparer une crème glacée. Non seulement il faut trouver le moyen d'obtenir la bonne texture mais il faut aussi ne pas avoir ce petit arrière-goût qui peut rebuter plus d'un végan. En Nouvelle-Zélande, on aurait trouvé la solution grâce à une économie circulaire : on utilise des choux-fleurs "moches".

Pour faire une glace, il vous faut du sucre, des œufs, de la crème et/ou du lait. Quand on suit un régime végétalien ou végan, impossible de consommer ces derniers ingrédients. A la place, les marques utilisent des laits végétaux comme le lait d'amande ou de riz tandis que de la fécule de maïs est parfois ajoutée pour donner de la consistance. Le lait de coco ou l'avocat ont aussi fait leurs preuves dans les préparations faites maison. Dans le commerce, les tentatives sont moins convaincantes, soit à cause de la texture, soit en raison d'un arrière-goût.