Du chien au hamster, la fast fashion mise (aussi) sur les animaux de compagnie.

Il n'en fallait pas plus pour que la fast fashion s'engouffre à son tour dans la brèche des vêtements pour animaux de compagnie, vendus bien moins chers que ceux proposés par les plus grandes maisons de luxe. Les vêtements majoritairement conçus à partir de fibres synthétiques, notamment pour les chiens. Sur les plateformes marchandes de Zara ou H&M, on trouve de tout, des vestes matelassées aux déguisements de Noël en passant par les pulls en maille torsadée et les accessoires tels que les paniers, les jouets à mordiller, les tapis, les colliers ou encore les gamelles.