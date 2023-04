Du changement à prévoir pour la taxation des ASBL dès 2024

C’est le genre de mesures qui passe un peu inaperçue lors d’un conclave budgétaire, mais qui peut avoir pas mal de conséquences. Le gouvernement Vivaldi a décidé, lors du récent conclave budgétaire, de revoir la façon dont les ASBL sont taxées. Il y a aura des ASBL gagnantes et des ASBL perdantes. Mais d’abord, en quoi consiste cette réforme de la taxation des ASBL ?

Si vous avez une ASBL, vous devez payer ce qu’on appelle une taxe patrimoniale. On l’appelle comme ça parce qu’une personne morale, en gros une entité juridique, ne peut se voir réclamer de droits de succession. Donc, l’Etat récupère cette taxe patrimoniale auprès des ASBL, "associations sans but lucratif", je le rappelle. Cette taxe concerne aussi les fondations privées. La base de cet impôt est assez large : c’est l’ensemble des biens dont dispose l’ASBL, "la masse des biens" selon la loi. Cela veut dire, donc, l’immobilier, tout le matériel, l’argent en banque, tout ce que possède l’association.

Actuellement, c’est assez simple à expliquer : chaque ASBL doit payer 0,17% d’impôt sur son patrimoine. Si je possède une ASBL dont le patrimoine déclaré est de 100.000€, je paie 170€ d’impôts.

A noter que toutes les ASBL ne doivent pas payer cet impôt. Si le patrimoine est inférieur à 25.000€, aucune taxe n’est due. Au-dessus, il faut payer, sauf si votre ASBL bénéficie d’une exonération spécifique. C’est le cas des fonds de retraite agréés pour les indépendants, par exemple. Sachez que c’est une très vieille taxe, elle a plus de 100 ans. Et son rendement oscille grosso modo entre 30 et 40 millions depuis le début du XXIe siècle.

