Du champ à l’assiette : à Rosières, les fleurs ont du goût

Libres de goûter, de s’inspirer, de chercher

Bio ingénieur de formation, Stéphanie de Bellefroid a décidé de former à la floriculture. Avec le but de fournir en herbes aromatiques et en fleurs comestibles les restaurateurs de la région. "L’idée c’est qu’ils aient le potager dont ils rêvent, qui les fait rêver. L’objectif était de leur proposer une diversité de plantes auxquelles ils n’ont pas nécessairement accès chez eux. L’idée c’est ce qu’ils puissent se sentir dans mon champ comme chez eux. Qu’ils puissent se sentir libre de goûter, de s’inspirer, de chercher. Beaucoup viennent régulièrement se promener, goûter, re-goûter avec des idées d’associations pour des plats en tête".