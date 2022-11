Du cercueil à la tombe, en passant par la méthode de conservation : l'écologie a aussi sa place dans l'au-delà.

En septembre 2022, la Californie est devenue le cinquième État des USA (après l’Oregon, Washington, le Colorado et le Vermont) à autoriser la pratique du compost humain. Le principe est le suivant : on dispose le corps dans une boîte en acier inoxydable (ou en bois) dans laquelle on ajoute des matières biodégradables (copeaux de bois, paille, luzerne, fleurs...). L’idée peut sembler saugrenue voire choquante pour celles et ceux qui l’entendent la première fois.

Pourtant, le choix de décomposer un corps dans la terre renvoie à des pratiques ancestrales qui prônent un retour naturel à la terre.

Et le compostage humain, que l’on appelle aussi "terramation", trouve tout son sens d’un point de vue écologique dans la mesure où l’inhumation et la crémation représentent une empreinte carbone non négligeable. Selon les estimations d'une étude réalisée en 2017 par les Services funéraires de la Ville de Paris, la première représente 11% des émissions d’un Français moyen sur un an (soit l'équivalent de 260.209 km en train) et la seconde 3% des émissions d’un Français moyen sur un an (soit l'équivalent de 72.677 km en train).

L'empreinte carbone liée à l'inhumation s'explique par de nombreux facteurs, notamment les matériaux utilisés pour fabriquer les cercueils et les pierres tombales ainsi que les produits chimiques rejetés par les corps qui se décomposent dans les sols.