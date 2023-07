Du CBD sans marijuana : une plante fait planer l’espoir au Brésil

Son nom savant, Trema micrantha blume, est un peu rebutant. Mais depuis qu’un biologiste brésilien a isolé du cannabidiol (CBD) dans cette plante des Amériques souvent tenue pour une mauvaise herbe, la curiosité qu’elle suscite est immense.

Le CBD, de plus en plus utilisé pour traiter des maladies telles que l’épilepsie, les douleurs chroniques ou l’anxiété, est l’un des principaux composés actifs du cannabis, avec le tétrahydrocannabinol (THC), sa substance psychotrope interdite. Cette découverte laisse entrevoir la possibilité d’une nouvelle source abondante de CBD qui ne serait pas confrontée aux obstacles juridiques et réglementaires du cannabis, qui reste interdit dans de nombreux pays, dont le Brésil.