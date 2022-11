Du brouillard, de la grisaille et un peu de bruine pour ce mercredi

Cet après-midi, la nébulosité restera majoritaire avec la possibilité d’avoir quelques petites trouées. Cela restera tout de même très temporaire, ce sont plutôt les nuages qui l’emporteront. Côté température maximale, pas de changement. On sera toujours 1 à 2 °C au-dessus des chiffres de saison entre 3 sur l’Ardenne, 7 °C le long du sillon Sambre et Meuse et à Bruxelles, et jusqu’à 8 °C entre Mons et Ostende.