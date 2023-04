Du Bon Marché à l’hypermarché : l’évolution parfois contrastée des grandes surfaces

Dans les grands magasins, la révolution partira des États-Unis : Clarence Saunders ouvre le premier magasin libre-service. Dès 1916, il fonde les boutiques Piggy Wiggly "où on entre tout à fait librement, on ressort tout à fait librement, et surtout, on se saisit d’un panier à l’entrée… On se promène dans les rayons, on prend des marchandises soi-même et on les met dans le panier. Aujourd’hui c’est quelque chose qui nous paraît absolument normal et naturel… mais il y avait un véritable choc psychologique à l’époque pour les clients qui avaient cette habitude depuis toujours de s’adresser au vendeur !"

Si le concept marchera - les Piggy Wiggly existent toujours -, c’est un autre américain qui met au point les grands principes du supermarché. Michael Cullen fonde les King Kullen : "Ces supermarchés doivent se situer en périphérie, avec des parkings, parce que la classe moyenne ne vit plus nécessairement dans le centre-ville… Il va racheter un garage dans le Queens, à New York, il achète à bas prix parce que si on veut baisser les dépenses, il faut acheter des bâtiments bon marché. L’intérieur sera aménagé de façon sommaire, pour baisser les prix au maximum".