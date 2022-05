Du blé pour tout le monde : pourquoi le G7 se fâche-t-il sur l’Inde alors que le pays connaît une sécheresse record ?

L’Inde exporte principalement au Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka, en Afghanistan, aux Emirats Arabes Unis et au Qatar . Fin avril, le pays avait annoncé étudier des pistes pour renforcer ses exportations dans d’autres pays et ainsi compenser les pertes dues à la guerre en Ukraine.

Des pays membres du G7 sont, eux, de plus gros exportateurs. C’est le cas du Canada, des Etats-Unis, de la France et de l’Allemagne.

Pourquoi montrer le gros doigt à l’Inde ?

Mais si l’Inde n’est pas un si gros exportateur de blé, pourquoi les ministres de l’Agriculture du G7 ont-ils réagi de cette manière ? "Pour éviter que les marchés ne s’affolent", analyse Olivier de Schutter, professeur de droit international à l’UCLouvain et ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation aux Nations-Unies.

Ces restrictions d’exportation provoquent une hausse des prix

"La crainte du G7, c’est que, si de nombreux pays suivent cet exemple, les marchés vont paniquer. C’est ce à quoi on a assisté en mars 2008. La crise du blé alimentaire, du maïs avaient augmenté de 300% sur les marchés internationaux suite à une série de restrictions. Les marchés paniquent ne sachant pas si on pourra à l’avenir importer des quantités suffisantes."

Alors, un peu comme le Belge qui s’attend à être confiné et fait ses réserves de papier toilette, les traders pourraient acheter du blé en quantités suffisantes pour être sûr de pouvoir répondre à la demande. "Ces restrictions d’exportation provoquent ainsi de la spéculation et une hausse des prix et nous fait rentrer dans une spirale négative."

Si plusieurs pays prenaient ce genre de décisions, cela pourrait même créer une pénurie "artificielle" où, même s’il ne manque pas de blé, la peur d’en manquer ferait exploser les prix. Le pain, les pâtes augmenteraient alors encore plus que ce que l’on connaît aujourd’hui.

C’est exactement ce que le ministre allemand de l’Agriculture, Cem Özdemir a déclaré à la fin de ses réunions à Stuttgart. "Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l’exportation ou même à fermer les marchés, cela ne fera qu’aggraver la crise et cela nuira aussi à l’Inde et à ses agriculteurs."

Protectionnisme pour les uns, souveraineté alimentaire pour les autres

Mais n’est-il pas normal qu’un pays veuille garder ses ressources pour sa population (qui plus est, qui meure de chaud) ? Pas dans la logique des marchés actuels qui fonctionne sur du donnant-donnant. Tu as des réserves de papier toilette ? Je t’en échange contre des masques chirurgicaux.

"Avec la libéralisation des marchés agricoles depuis les années 80, on a baissé les obstacles au commerce international de produits agricoles, explique Olivier De Schutter. Ainsi, chaque région du monde s’est spécialisée dans une gamme relativement faible de produits. Du coup, on consomme moins de ce que l’on produit sur place et on exporte plus. Et on produit moins de ce que l’on consomme sur place et l’on importe davantage."

Ainsi, l’Allemagne est à la fois un grand exportateur de blé mais aussi un grand importateur. (Là encore, cliquez pour agrandir.)