Du Black Sabbath dans l'émission American Idol

Lors d'un récent épisode de l'émission American Idol, un concurrent a décidé d'interpréter une reprise d'une chanson de Black Sabbath.

Le candidat d'American Idol, Cameron Whitcomb, a repris la chanson de Black Sabbath "Changes". Ce morceau est sorti en 1972, et c'est l'un des points forts du 4ème album du groupe, "Vol. 4". "Changes" est un titre différent de beaucoup d'autres chansons de Black Sabbath. Il s'agit plus d'une jolie ballade qu'un morceau de heavy metal bien lourd.

Écrit par le guitariste Tony Iommi (et chanté par Ozzy Osbourne), "Changes" a atteint le sommet du classement des singles britanniques et a même finalement été certifié Disque d'Or après avoir été vendu à plus de 400 000 exemplaires.

Le jeune Cameron Whitcomb a fait un excellent job en reprenant ce morceau de manière tout à fait personnelle. Vous pouvez découvrir la vidéo de sa performance dans American Idol ci-dessous :