Du bistrot au chef-d’œuvre : la canicule inspirante pour les compositeurs

Nous venons de vivre un week-end particulièrement chaud, avec une vague de chaleur qui se prolonge cette semaine. Une vague de chaleur qui a inspiré la chronique et la réflexion de Pierre Solot.

En Belgique, on est passé de l’hiver à l’étuve en moins de temps qu’il ne faut pour le dire et badaboum, des centaines de milliers de litres de sueur se sont déversés sur notre pays, rappelant à tous les citoyens que les endroits clos nous menacent d’être les cibles privilégiées des aisselles fatiguées : les ascenseurs, les salles d’attente, les trams et… les salles de concert.

Ce week-end, on était bien sous les arbres, enfin, ceux qu’on n’a pas coupés, et si on n’avait pas la chance de trouver un arbre, restait une seule et unique solution : le bistrot.

Les rock stars ne datent pas d’hier

Oui, les endroits clos sont périlleux pour les narines, et le bistrot peut s’avérer dangereusement clos. Mais c’est là que le miracle se fait : à force de traîner au milieu des odeurs, on finit par tolérer l’intolérable olfactif et on se console de notre perméabilité en se réhydratant, parce que lorsqu’il fait chaud, il faut boire… de l’eau.

Dans l’Histoire de la musique, ils furent beaucoup à invoquer… l’alcool pour aider à supporter les canicules, qu’elles soient météorologiques ou passionnelles… Beethoven est probablement mort d’une cirrhose, Mozart était tout le temps bourré, Liszt s’envoyait une bouteille de Cognac tous les jours, Brahms est mort en s’extasiant devant un verre de vin, Schubert avait bien trop peur de l’eau courante, Stravinski se faisait régulièrement appeler Stra-Whisky et ne parlons pas de Modest Moussorgski dont il suffit de voir un portrait pour comprendre qu’il partageait l’essentiel de ses nuits avec Dame Vodka.

La musique classique regorge de sudation

Heureusement, la chaleur fut aussi l’inspiratrice de grands chefs-d’œuvre : l’évocation de l’été, de la torpeur, les Saisons de Vivaldi ou Piazzolla, l’épuisement du Faune chez Claude Debussy, fatigué de courir sans succès derrière les petites nymphes pour les féconder, son assoupissement au soleil, les nuits dans le désert, les tropiques, … La musique regorge de sudation.

On dit souvent que le chef-d’œuvre est une vision du monde, une alternative aux évidences, un petit coup de pouce à penser autrement, une chiquenaude pour l’évolution humaine et on dit tout aussi justement que le créateur, quel qu’il soit, s’il n’est pas en contact avec le monde, il se doit d’être aux prises, au moins, avec ses sensations à le vivre, ce monde : la douleur, le chagrin, l’amour, l’ivresse, le froid, le chaud…

On ne peut qu’espérer que les compositrices et compositeurs de Belgique ne se soient pas trop vite installés au bistrot ce week-end, mais qu’ils ont profité au contraire de l’inspiration qu’a distillé cette épuisante sensation de chaleur, qu’ils ont louvoyé avec les brûlures du soleil, qu’ils ont joué le jeu du déodorant et qu’ils ont porté la joie du bikini ou la croix d’un Hélios implacable ; il est difficile de ne pas penser que des corps qui se réchauffent échauffent aussi les esprits et que l’étincelle aura jailli sous le soleil de Belgique.

Et si parmi eux, certains n’ont pu résister au bistrot… ce n’est pas impossible… j’en connais l’un ou l’autre qui a le coude actif… souhaitons que l’ivresse tendre les aura propulsés vers d’autres mondes qu’ils nous joueront bientôt, dans la moiteur de nos salles de concert…