Du beurre dans les épinards, ou comment apprendre à gérer son argent !

Quand on devient adulte, tout paraît très flou, les infos ne sont pas faciles à trouver ni à comprendre. Les différentes crises qui nous ont frappés ces dernières années ont beaucoup impacté le portefeuille de la population et donc aussi des jeunes adultes qui ont parfois l’impression d’être coincés sans moyens et sans perspectives très joyeuses.

Kiran est une jeune adulte qui ne sait pas trop où donner de la tête, mais qui doit faire face à toutes ses responsabilités (les factures impayées ne disparaissent pas par magie). C’est ce à quoi le podcast s’attelle au fil de ces 10 épisodes : répondre aux questions et trouver de bons conseils sur la gestion de son argent pour peut-être, qui sait, mettre un peu de beurre dans ses épinards !