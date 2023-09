Du beau monde dont Philippe Gilbert au départ des 1ers championnats de Belgique et d'Europe de gravel à Oud-Heverlee

Ce dimanche 1er octobre, les premiers championnats d'Europe de gravel sont programmés dans la forêt de Meerdaal à Oud-Heverlee. Cet Euro sera dans le même temps le cadre du premier championnat de Belgique de cette discipline du cyclisme pratiquée sur des pistes et sentiers non asphaltés.

Le parcours de cet Euro/National est composé d'une boucle locale et d'un grand tour. La boucle locale, qui se compose à 80 % de sentiers 'offroad', est d'une longueur d'environ 30 kilomètres. Elle sera parcourue à plusieurs reprises, tant au départ qu'en fin de parcours. Entre les deux, il y a une plus grande boucle, de 47 kilomètres avec 50 % de sentiers, via Vossem et Tervuren jusqu'à Jezus-Eik et un retour via Loonbeek et Sint-Agatha-Rode jusqu'au Zoet Water.

Les dames élites parcourent une boucle locale de moins que les messieurs. La distance totale est donc de 130 kilomètres pour celles-ci et de 160 kilomètres pour les messieurs élites.

Plusieurs vedettes sont annoncées. À commencer par Gianni Vermeersch, premier champion du monde de gravel couronné l'année dernière. Jan Bakelants, Jasper Stuyven, Tim Merlier, Thibau Nys, Eli Iserbyt et même Philippe Gilbert ont confirmé leur participation.

Côté féminin, la championne du monde de gravel et de mountainbike la Française Pauline Ferrand-Prévot, Sanne Cant et Fem van Empel sont annoncées parmi les participantes. En octobre 2024, le Brabant flamand accueillera le championnat du monde de gravel. Le départ sera donné à Hal et l'arrivée est prévue à Louvain. Le premier quart des classé(e)s dans les différentes courses du championnat d'Europe ce dimanche seront qualifiés pour le championnat du monde.