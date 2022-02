Du beau monde cette semaine sur La Trois!

La Trois vous donne rendez-vous avec des artistes cultes pour vivre des moments uniques: Jane Birkin, Yves Montand, Elizabeth Taylor et Alain Delon. Et la chanteuse belge Selah Sue sera également présente sur La Trois puisqu’elle sera l’invitée de Julie Morelle.

Après son discours touchant et plein de sincérité lors de la remise du Magritte d’honneur à Marion Hänsel aux Magritte du cinéma, Jane Birkin sera l’invitée de PLAN CULT ce samedi 26 février.

Retrouvez ensuite Yves Montand dans TEMPO le mardi 1er mars pour découvrir le portrait de cet artiste hors norme du music-hall dans ce documentaire Yves Montand entre en scène.

Hugues Dayez et Rudy Léonet vous retrouvent le mercredi 2 mars dans CLASSIC CINE pour un grand moment cinéma : l’actrice mythique hollywoodienne Elizabeth Taylor, sublime dans ce drame psychologique Soudain l’été dernier de 1959.

Et, last but not least, La Trois vous propose aussi un documentaire consacré à l'acteur mythique du cinéma français: Alain Delon. Il est signé Daisy d'Errata et Karl Zéro et ils passent au crible sa double personnalité: "Delon la star, et Alain, enfant terrible et malheureux". Ne manquez pas PORTRAITS : Alain Delon, l’ombre au tableau, le vendredi 4 mars.