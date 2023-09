Du Beat aux Bits : comment le rap pimpe les récits du jeu vidéo

Baptisée To the Beat Ya’ll: What Designers Can Learn from Hip Hop (à voir ici dans une version courte), la conférence Devcom de Jarory de Jesus s’attarde d’ailleurs sur cette notion de cadence en plongeant dans le sacro-saint Verse-Chorus-Bridge. Cet éventail de conventions façonnant l’écriture rap agence le contenu mélodique d’un morceau. Et selon Jarory de Jesus, la structure de Me Against the World de 2Pac collerait pile-poil avec le level design d’Undertale. Chaque boss peut ainsi y être perçu comme un refrain tandis que les niveaux du jeu (Snowdin Town, CORE...) s’apparentent à des couplets. Le tout, pour former un motif et une cadence générale similaires au titre de 2Pac.