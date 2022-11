Du basket à la gymnastique en passant par le sacre d'Hénin : hommage à la carrière de Pierre Robert

L'heure de la retraite a sonné pour Pierre Robert. Après 41 ans de bons et loyaux services à la RTBF, notre journaliste a mis un terme à sa carrière ce dimanche. Une journée bien animée pour Pierre Robert, une dernière fois aux commentaires dans l'après-midi pour nous narrer le titre mondial de Francesco Bagnaia en MotoGP.

Invité sur le plateau de 100% sport pour nous parler de cette saison palpitante, il a évidemment reçu un hommage bien mérité pour sa longue et belle carrière. Du sacre olympique de Justine Hénin - "le moment le plus fort de ma carrière" - aux années de commentaires en basket et en MotoGP en passant par les succès de Nina Derwael en gymnastique, l'équipe de 100% sport est revenue sur les moments clés de sa carrière au sein du service public.